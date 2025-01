Rai - Niente Skriniar: se salta Danilo il Napoli ha un altro progetto

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, nel corso de 'La Domenica Sportiva' ha parlato della situazione Danilo-Napoli e del progetto degli azzurri se la trattativa dovesse saltare. Queste le sue dichiarazioni: "Attesa anche per Danilo: la moglie spinge per tornare in Brasile, c’è il Santos che si è palesato pochi giorni fa. Entro mercoledì il Napoli aspetta Danilo: laddove sfumasse, il Napoli non lo rimpiazzerà né con Skriniar né con Disasi. Ma bloccherà la partenza di Rafa Marin, promesso al Villarreal”.