Rai - Quattro azzurri in uscita a gennaio, per Zerbin avanza l'ipotesi Venezia: i dettagli

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli in uscita: "Il Napoli sta valutando l’offerta che il Como gli ha fatto, perché Fabregas è interessato a Rafa Marin, è una notizia certa. Proposta di 6 mesi per il prestito. Lui e Zerbin non rientrano nei piani di Conte. La pista Empoli per Zerbin per ora è saltata, poiché il club toscano non vuole corrispondere al giocatore i 500 mila euro che restano da qui fino a fine stagione, ma solo 350 mila e il giocatore ha rifiutato. II Lecce avanza invece solo 250 mila euro. L'unico club disposto a offrire questa cifra di 500 mila euro è il Venezia, il calciatore è un pupillo di Di Francesco. Anche l’entourage del giocatore vede con favore questo trasferimento, perché le sue caratteristiche sono adatte al gioco del tecnico ex Roma.

Altri due azzurri sono in uscita, Spinazzola e Folorunsho, con la Fiorentina che sta dialogando da diversi giorni col Napoli per Biraghi. La Fiorentina stima molto Folorunsho, ma non è ancora convinta per quanto riguarda Spinazzola. Quindi bisogna capire se Biraghi arriva per uno scambio con Folorunsho e poi bisognerebbe piazzare Spinazzola, so che Davide Lippi si è mosso sul mercato estero”.