Ultim'ora Relevo - Danilo non si è mai promesso al Napoli: tornerà in Brasile

vedi letture

Niente Napoli per Danilo, difensore ed ex capitano della Juventus. La scelta del brasiliano è stata quella di tornare in Brasile per motivi familiari.

Lo conferma anche Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo, che su X scrive: “Danilo non si è mai promesso al Napoli e aveva bisogno di tempo per scegliere con calma la prossima destinazione. Per motivi familiari tornerà in Brasile. Flamengo in pole, Santos ancora in corsa”.