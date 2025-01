Repubblica - ADL rassicura Conte: arriveranno due acquisti

Attesa per il mercato del Napoli, per l'arrivo di rinforzi per la seconda parte di stagione. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica spiegando che da parte di De Laurentiis sono arrivate rassicurazioni.

"Nell’organico di Antonio Conte le alternative a disposizione sono infatti abbastanza risicate ed è per questo che il tecnico leccese sta seguendo con grande attenzione gli ultimi giorni del mercato invernale, con la certezza che De Laurentiis gli metterà a disposizione almeno un altro paio di rinforzi. Il gioco si sta facendo del resto sempre più duro e sarebbe dunque una grave mancanza da parte del club azzurro - dopo la partenza per 75 milioni di Kvaratskhelia - non correre ai ripari con gli acquisti che servono in difesa e attacco: i due reparti più bisognosi di essere completati".