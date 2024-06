Retroscena Buongiorno: c'è il rilancio di ADL, ma il Torino aspetta l'all-in di un club inglese

Il Napoli segue da tempo Alessandro Buongiorno. Lo vuole, ha corteggiato lui e nel frattempo non ha mai smesso di incalzare il Toro per poter partire e fare il grande salto. Pretese altissime quelle di Cairo, 40 milioni di base fissa più 5 bonus come partenza, ma ovviamente trattabili al di là delle posizioni ufficiali, salvo inserimenti particolare e aste improvvise.

Il Corriere dello Sport aggiunge sulla trattativa Buongiorno: "Un prezzo enorme che De Laurentiis sta gradualmente provando a limare, gironzolando intorno alla cifra e riducendo gradualmente le distanze. L’ultimo rilancio è stato di 35 milioni, l’unica offerta vera e seria raccolta dal Torino, comunque in attesa di un all-in dalla Premier, magari dal Newcastle, che però in questa fase è più che altro un’ombra che si staglia in lontananza".