Retroscena Tmw - Il Napoli ci ha provato per Ranieri: 'no' del difensore

Durante l'odierna conferenza stampa di commento all'ultima sessione di calciomercato, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha fatto anche il punto sulla difesa, rispondendo a precise domande in merito alle operazioni concluse e al mancato arrivo di un giocatore di leadership per il reparto:

"Io spero che i leader siano Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri. Ci dimentichiamo sempre di Ranieri, che è forte e ci è stato chiesto da un club di livello mondiale ma abbiamo voluto tenerlo. E puntiamo parecchio sulla crescita di Comuzzo, Moreno e Valentini. Tra tre mesi arriva un difensore di piede sinistro in più, il 2 gennaio sarà qui. Per quello abbiamo ragionato e deciso di prendere uno diverso come Gosens", il ragionamento di Pradè in merito al pacchetto difensivo a disposizione di mister Raffaele Palladino.

Una mezza ammissione di mercato riguardante il centrale Luca Ranieri che trova conferme negli ambienti del calciomercato. Nello specifico, il "club di livello mondiale" di cui parla il direttore sportivo viola è il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis, per volere di Antonio Conte, ha voluto far partire la propria rivoluzione proprio dalla retroguardia e uno dei profili individuati per il rinnovamento era proprio quello del mancino di proprietà della Fiorentina. Che però, come si intuisce, ha rispedito al mittente ogni tentativo. A riportarlo è TMW.