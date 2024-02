Retroscena Luvumbo: poteva giocare Cagliari-Napoli in azzurro! A gennaio...

Zito Luvumbo non segna da ottobre e vuole sbloccarsi con i partenopei, in una partita che ha un sapore speciale per lui.

Zito Luvumbo non segna da ottobre e vuole sbloccarsi con i partenopei, in una partita che ha un sapore speciale per lui. Tornato a febbraio dopo le fatiche della Coppa d'Africa, l'attaccante rossoblù resta una pedina fondamentale per Ranieri. con lui in campo la squadra ha sempre uno sfogo sicuro, perché quando la palla arriva nella sua zona qualcosa capita sempre.

E la gara con il Napoli per lui non è come le altre: tra i club che avevano chiesto informazioni su di lui a gennaio, infatti, c'era anche la società di De Laurentiis, che domani osserverà con attenzione un possibile oggetto del desiderio del prossimo mercato estivo. A scriverlo è L'Unione Sarda.