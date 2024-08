Rifondazione in atto: dopo Cajuste possono partire in quattro

Cajuste venduto al Brentford, ma non solo. Il restyling del centrocampo e della rosa del Napoli non è finito: continua la trattativa con il Cagliari per Gianluca Gaetano, dopo la chiusura dei contatti con il Parma, e tra l'altro bisognerà risolvere in fretta anche la situazione di Michael Folorunsho, passato in pochi giorni dal rinnovo fino al 2029 alla cessione improvvisa all'Atalanta, sfumata per un clic. Ora c'è la Lazio (ma non solo). La rifondazione non è finita e non finirà. Bisogna definire le situazioni di Cheddira e Simeone, tanto per citare due esempi illustri. Lo scrive il Corriere dello Sport.

