Rinnovo Meret, Repubblica: un dettaglio sta bloccando tutto, appuntamento a febbraio

Pasquale Tina, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: "Rinnovo Meret? Durante l'ultimo incontro non si è chiuso l'accordo veramente per un dettaglio: il calciatore reclama un premio Champions di qualche migliaio di euro che era presente nel vecchio contratto ma non in quello nuovo. Le parti si sono date appuntamento a dopo il mercato e lì si dovrebbe definire il rinnovo. Si tratta di una questione da chiudere quanto prima.

Caprile? Non penso che sia un portiere sul quale si punterà per il futuro, visto il diritto di riscatto concesso al Cagliari. Garnacho? Il Napoli per lui ha offerto 55 mln di euro. Raspadori? Una volta ceduto Kvara, non potrà partire se non arriverà un sostituto del georgiano. L'ex Sassuolo era stato cercato dal Marsiglia, dove c'è De Zerbi che lo stima molto, e da Atalanta, West Ham e Roma.

Corsa Scudetto? La vittoria del campionato è spesso questione di dettagli, per questo conterà molto anche quello che farà il Napoli in questi ultimi giorni di mercato: il difensore e l'attaccante esterno in più possono essere importanti in certe partite singole, quando potrebbe mancare qualcuno. In un duello punto a punto, basta perdere la gara singola per non vincere lo Scudetto. Bisogna cercare di essere perfetti".