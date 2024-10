Rinnovo Meret, Romano: "Trattative in corso, due ipotesi per l'accordo"

"Trattative in corso tra il Napoli e Alex Meret per il nuovo accordo, il contratto proposto prevede due opzioni: Offerta valida fino a giugno 2027 più opzione fino al 2028; oppure offerta valida fino a giugno 2028".

A scriverlo sui social è Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato. La società azzurra è dunque al lavoro non solo per il rinnovo di Kvaratskhelia ma anche per quello del portiere, la cui scadenza è fissata a giugno.