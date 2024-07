Romano: "Avanti tutta per Lindstrom all'Everton"

Il Napoli e l'Everton lavorano senza sosta al trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Jesper Lindstrom in Premier League. Ne parla con un post sui social il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano che per primo diede la notizia venerdì sera. Con l'addio eventuale del danese si libererebbe un posto in attacco per un nuovo colpo del Napoli.

IL CORRIERE DELLO SPORT OGGI IN EDICOLA

"Jesper Lindstrom si candida a diventare il primo giocatore a lasciare il Napoli di Conte. La trattativa con l'Everton procede spedita, l'accordo tra i club è a un passo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che, se esercitato, porterà a un'operazione complessiva da 25 milioni di euro. Più o meno quello che il club azzurro ha investito per acquistarlo. Ora, tocca a Jesper trovare l'accordo personale con i Toffees, ma le sensazioni sono positive".

Everton and Napoli remain in talks for Jesper Lindstrøm as revealed last week, based on loan with buy clause.



Still work to do but negotiations ongoing, as per exclusive story last week. ⤵️ https://t.co/HlIF0FhArc