Seguito dal Napoli, Luvumbo finisce sul taccuino di un’altra big italiana: la richiesta del Cagliari

"Cagliari, non c'è solo Zito in vetrina". Così aprono le pagine sportive de L'Unione Sarda. Dossena, Makoumbou, Prati, soprattutto Nandez: i gioielli rossoblù fanno gol. Il grande finale ha già acceso le luci del mercato. Anche la Juve stregata da Luvumbo.

L'angolano ha gli occhi delle big addosso, dopo il grande impatto sulla Serie A: quattro gol e sei assist da debuttante, anche se per caratteristiche si tratta di un giocatore che non va valutato solo per i numeri, ma per la capacità di spaccare le partite con la sua velocità, partendo spesso dalle retrovie e dalle corsie esterne. Secondo quanto riportato, anche la Juventus sarebbe rimasta stregata dal talento rossoblù, intuendone le sue potenzialità sulla propria pelle.

Sul giocatore c'è da tempo anche il Napoli di de Laurentiis e il suo modo di giocare sembra ideale per la Roma di De Rossi. Ma la testata sarda sottolinea che da venerdì scorso Luvumbo ha un'ammiratrice in più in Italia: la Juventus. I dirigenti bianconeri si sono complimentati con il Cagliari negli spogliatoi e L'Unione Sarda si chiede se non possa essere il preludio a una trattativa. Al club sardo, però, potrebbero arrivare anche proposte dalla Premier. La valutazione si aggira sui 20 milioni, anche se il Cagliari non apre intenzionato a privarsi del giocatore e degli altri pezzi pregiati. Però di fronte alla chiamata di una big, non è escluso che qualcuno possa cedere alle lusinghe.