Si muove il mercato in uscita: un club greco ci prova per Cheddira

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato: domani ci sarà lo scambio dei documenti con il PSV per Noa Lang e in più è molto vicina la chiusura per Sam Beukema. Tuttavia gli azzurri dovranno fare anche dei movimenti in uscita: sono diversi gli esuberi in rosa da piazzare, soprattutto considerando i giocatori appena rientrati dai prestiti.

Tra questi c'è Walid Cheddira. L'attaccante marocchino non è mai stato nei piani del tecnico Antonio Conte, tanto che già la scorsa stagione fu ceduto all'Espanyol a titolo temporaneo, e adesso gli si dovrà trovare una nuova sistemazione. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, c'è stato un sondaggio dei greci del Paok Salonicco per Cheddira. L'evolversi della situazione si capirà meglio nei prossimi giorni.