Skriniar, c'è la Juventus ma guadagna 9mln: il Psg pagherà gran parte dell'ingaggio?

Milan Skriniar punta a tornare in Serie A, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il difensore slovacco è ai margini del PSG, vorrebbe giocare di più ed ecco che una opportunità potrebbe essere la Juventus, che ha perso Bremer per tutta la stagione. Skriniar è un nome che intriga i bianconeri e nelle prossime settimane continueranno a tenersi informati sulla situazione del giocatore, e lo stesso farà l'entourage del difensore.

Il problema è che a gennaio la Juventus non potrà andare oltre un prestito oneroso, dopo i quasi 200 milioni investiti in estate. Skriniar guadagna 9 milioni netti, uno stipendio fuori portata per i nuovi parametri del club bianconero. Per questo motivo l'unica via sarà quella dell'affitto semestrale con una parte dello stipendio pagata dai francesi.