Sky - Danilo-Juve ai titoli di coda, si aspetta incontro con l’entourage: la situazione

vedi letture

Danilo resta il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa a gennaio. A parlare dell'operazione ai microfoni di Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: "La trattativa Danilo coinvolge il Napoli in maniera relativa. Ormai è un separato in casa con la Juventus, ci dovrà essere sicuramente un incontro tra il suo entourage e i dirigenti bianconeri per decidere la modalità d’uscita.

Una scelta la Juve già l’ha fatta, quindi immaginiamo che non ci sia un corrispettivo in denaro per quanto riguarda il cartellino. Dal momento in cui sarà libero di poter decidere dove andare, accetterà l’offerta del Napoli di un anno e mezzo. Danilo sa che non farà il titolare al Napoli, ma di essere, non solo molto considerato da Conte e da club che lo sta corteggiando da molto tempo, la prima alternativa a tutti i difensori del Napoli perché sa giocare in tutti e quattro i ruoli. Il Napoli vuole rinforzare la rosa con un giocatore di grande esperienza e carattere, abituato a certi tipi di palcoscenici”.