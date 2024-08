Sky, Di Marzio: "Koopmeiners? Napoli e Juve hanno tirato troppo la corda"

"Queste sono brutte situazioni, ma qui ha pesato il fatto che l'anno scorso l'Atalanta disse già di no al Napoli per 48 miloni di euro".

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato della situazione Koopmeiners, ritornando sul tentativo del Napoli della scorsa stagione: "Andrà alla Juventus? A naso dovrebbe chiudersi perché quando ci sono rotture così forti si cerca sempre di trovare una soluzione e dunque il buon senso dice che alle giuste condizioni si possa arrivare ad un accordo. L'Atalanta vuole dare anche l'esempio al gruppo perché se ogni giocatore che vuole andare via non si allena e pretende di essere ceduto è di fatto una sorta di ricatto nei confronti della società. Potrebbe succedere di tutto, anche che l'Atalanta dica 'comando io' e tenga il punto. Certo, rischi di farti male, perché con che testa lo tieni lì? Forse la soluzione migliore è che si trovi il giusto prezzo che accontenti tutti.

Queste sono brutte situazioni, ma qui ha pesato il fatto che l'anno scorso l'Atalanta disse già di no al Napoli per 48 miloni di euro e forse ora il giocatore vuole andare via. Per me giocatori come Koopmeiners sono i classici che si prendono a giugno non a 7 giorni dalla finale di Supercoppa, forse sia il Napoli l'anno passato che la Juventus ora hanno tirato un po' troppo la corda. Io devo dire la verità: l'Atalanta si sta dimostrando, come nel caso di Scamacca, la società con la forza economica e velocità di idee superiore a tutte. La forza della Dea nell'operazione Retegui è impressionante perché Gasperini non lo dirà mai ma vogliono lottare per vincere lo scudetto. Nico Gonzalez, che piace anche alla Juventus, Retegui sono il sintomo che l'Atalanta sia ormai una big di questo campionato da tempo".