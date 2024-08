Ultim'ora Sky - Folorunsho, accordo difficile con la Lazio: chiede prestito biennale

Il giocatore sembra fuori dal nuovo progetto di Antonio Conte.

La Lazio è alla ricerca di un centrocampista ed è interessata a Michael Folorunsho in uscita dal Napoli. La società di Lotito vorrebbe un prestito biennale con obbligo di riscatto.

Le parti sono al lavoro, anche perché il giocatore sembra fuori dal nuovo progetto di Antonio Conte. Al momento, non è detto che la trattativa possa andare in porto, per realizzarla il Napoli dovrebbe andare in contro alle esigenze attuali della Lazio. A riferirlo è Sky Sport.