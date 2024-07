Sky - Greenwood, il Napoli si inserisce con decisione! Ma serve un addio: le ultime

Il Napoli fa sul serio per Mason Greenwood, talento 2001 del Manchester United. Secondo la redazione di Sky Sport, se il giocatore non accetterà il Marsiglia entro la giornata di lunedì è perché evidentemente il Napoli lo avrà convinto. Il club azzurro si è inserito con decisione nella corsa all’inglese ma per concludere l’operazione deve prima fare un’uscita in attacco.

Il pallino resta nelle mani dell'OM ha sempre il pallino in mano per via dell'accordo già raggiunto col Manchester United e aspetta la decisione del calciatore che si è preso fino a lunedì per valutare. Il Napoli ha rimesso gli occhi prepotentemente sul calciatore, ma prima vorrebbe cedere qualcuno in attacco o almeno impostare la cessione (gli indizi portano a Lindstrom).