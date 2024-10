Sky - Rinnovo Kvaratskhelia ricorda trattativa Inter-Lautaro con una grande differenza

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti fa un paragone parlando della trattativa tra Napoli e Kvara per il rinnovo di contratto del georgiano. Ecco le sue parole a Radio Marte.

"Sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia la verità è che, al di là della distanza, c'è una forte rigidità, soprattutto da parte del giocatore, perché non si è sentito tenuto sufficientemente in considerazione prima dell'estate, quando chiedeva cifre alte ed il Napoli non ha mai voluto assecondarlo. Ora, però sul piatto c'è una proposta importante di De Laurentiis, ma manca l'intesa.

La situazione ricorda un po' quella di Lautaro, con l'Inter che inizialmente era ferma sui 6 milioni e poi si è avvicinata a ciò che voleva l'argentino. In quel caso, tuttavia, c'è stata sempre una predisposizione mediatica diversa nell'approccio al rinnovo: l'Inter e Lautaro hanno sempre professato ottimismo, mentre Napoli e Kvara no, restano fermi sulle loro posizioni e non si muovono, dicendo che forse troveranno un accordo in futuro".