Sky, Ugolini: "Marin e Juan Jesus non danno garanzie: a gennaio si interverrà sul mercato"

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso de "Ne Parliamo il Lunedì". Di seguito le sue parole: "Ieri in pochi secondi hai percepito l'importanza di Buongiorno, oltre al fatto di averlo ammirato sul campo in queste giornate. L'infortunio sarebbe stata una perdita clamorosamente pesante per il Napoli.

Il Napoli ha evidentemente un deficit strutturale numerico là dietro, e il mercato di gennaio in questo senso dovrà dare una mano ad Antonio Conte. È un Napoli che evidentemente ha i ricambi per quel che riguarda l'attacco, probabilmente gli esterni, a centrocampo abbiamo visto, al di là della prova di Gilmour che magari non è stata brillante come quella di due partite fa. Però le alternative ai due centrali di fatto non ce ne sono, o meglio non sono ritenute in questo momento in grado di poter dare le garanzie che ha bisogno la squadra, se vuole competere per le primissime posizioni della classifica".