Spinazzola chiede spazio: la Fiorentina è un'incognita, ma non è l'unica strada

Leonardo Spinazzola era stato uno dei migliori calciatori del Napoli nel pre-campionato. In estate, dopo aver firmato col Napoli, sembrava che dovesse essere centrale nel progetto di Antonio Conte, che era partito con il 3-4-2-1 e dunque schierandolo da quinto, ma col passaggio alla difesa a quattro ha cominciato a preferirgli sempre con maggiore frequenza Mathias Olivera, terzino puro a differenza dell'ex Atalanta e Juventus. Spinazzola è finito indietro nelle gerarchie, non viene schierato praticamente mai titolare. E adesso, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, chiede maggiore spazio.

Gli scenari per il futuro di Spinazzola

Ci sono stati contatti con la Fiorentina e il Torino, oltre a quelli con i club spagnoli e arabi. Al momento, però, la volontà dell’ex Roma è quella di aspettare e di valutare con calma le varie opzioni sul tavolo. La società toscana è stata in ogni caso la prima a muovere dei passi verso il calciatore, ma in una fase iniziale non è stata trovata l’intesa. Inoltre, a Firenze Spinazzola non avrebbe il posto garantito, e questo è un aspetto molto considerato dall'entourage del giocatore.