Sprint finale per Brescianini: Manna lo segue dai tempi della Juve e vuole chiudere, le cifre

Il Napoli è tornato prepotentemente in lizza per Marco Brescianini: il centrocampista del Frosinone è un pallino del ds Manna. Centrocampista da 12 milioni di euro, dopo la corte della Fiorentina, a un certo punto sembrava a un passo dall'Atalanta. Poi, però, la storia è cambiata: il ds Manna ha rimesso il Napoli in prima fila, al fianco della concorrenza. Piace, lui. Da una vita. Lo segue sin dai tempi della Juve e non ha intenzione di frenare. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.