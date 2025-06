Stop a richieste fuori mercato: distanza col Bologna, pronte le alternative

"Volendo noi potremmo chiudere anche domattina per altri acquisti, ma pagheremmo il 30% in più in questa fase". L'uscita di Aurelio De Laurentiis, nell'ultima conferenza stampa una ventina di giorni fa, torna d'attualità e fotografa la situazione del Napoli, atteso al varco da tanti club, consapevoli che il club partenopeo ha grande disponibilità economica. Per questo, pur volendo accontentare la richiesta di Conte di avere a disposizione gran parte degli acquisti prima dell'inizio del primo ritiro estivo, il Napoli per ora ascolta le richieste - alcune fuori mercato - e per ogni ruolo da rinforzare porta avanti più trattative parallelamente per capire poi al momento giusto quali chiudere. Lo scenario s'è ripetuto anche ieri col summit col Bologna, terminato con una fumata grigia tendente al nero.

Dal Bologna cifre fuori mercato

Non ha portato a nulla di concreto l'incontro per Ndoye e Beukema. I due giocatori, che hanno ricevuto proposte d'ingaggio importanti dal Napoli, probabilmente proveranno a spingere per il trasferimento, che viene inteso come salto importante per la loro carriera, ma la distanza tra club al momento è importante. Circa 45mln per l'attaccante svizzero e 35mln di euro per il centrale difensivo: 80mln di euro quindi la richiesta complessiva del club rossoblù, legittima ma lontanissima dalle idee del Napoli che ad oggi forse resta in corsa solo per il difensore classe '98 (ma provando a superare i 25mln con i bonus). Le parti si riaggiorneranno, ma probabilmente solo l'inserimento di una contropartita gradita al Bologna (ad esempio Zanoli) può riaprire l'affare.

Le piste parallele

Il Napoli ha diverse possibilità aperte, non solo per le richieste altissime per Ndoye, ma perché in ogni caso ha in mente di intervenire per due esterni offensivi. Proseguono i contatti con Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United dopo l'ultima stagione al Chelsea e che è stuzzicato dal progetto dei partenopei. I circa 25mln di euro che chiedono gli inglesi non rappresentano un problema e potrebbero anche essere ritoccati verso il basso, ma gli aggiornamenti riguardano l'ingaggio del giocatore da ridurre e spalmare evidentemente su più annualità. Sin da gennaio è vivo il nome di Noa Lang del Psv mentre Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, è un'occasione nell'ambito dei discorsi con i reds anche per Darwin Nunez.