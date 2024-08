The Sun - Sostituto Osimhen, anche Mateta nella lista di Manna: i dettagli

Passano i giorni e Victor Osimhen resta in attesa di una nuova squadra. La cessione del nigeriano tarda e tiene bloccato per ora il Napoli, che però continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un suo erede. L’ultimo nome sulla lista del ds Giovanni Manna, stando a quanto riportato da The Sun, è quello dell'attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta.

Il francese classe 1997, impegnato a Parigi per le Olimpiadi, già due reti messe a segno e semifinale da giocare domani contro l'Egitto, nella passata stagione ha realizzato 19 reti in 39 presenze. Anche il Lipsia si è fatto avanti per il bomber di Sevran, ma il club inglese continua a fare muro non avendo un piano B per colmare la sua eventuale partenza. Intanto il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, spinge per il rinnovo che al momento appare molto lontano.