"Ti piacerebbe giocare al Napoli?", Ogbonna: "Apro le porte a tutti"

vedi letture

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham da cui si svincolerà il prossimo 30 giugno, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito un estratto dell'intervista.

Ti sentiresti pronto per giocare al centro della difesa del Napoli, visto che andrai via dal West Ham? "Io apro le porte a tutti, io oggi mi metto a disposizione. Poi i miei agenti sanno quali sono le mie priorità, vedremo cosa porterà il mercato. oVorresti ritornare in Italia? Lascio le porte aperte, vedrò quali saranno le chances migliori. Le mie scelte poi sono sempre ponderate"

Pensi che il Napoli sia tra le candidate per vincere lo scudetto? "Diamo sempre tempo all’allenatore di lavorare, bisogna dare tempo alle persone di vedere qual è l’assetto giusto. Io sono convinto che Conte attraverso il lavoro cercherà la dimensione giusta".