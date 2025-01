Tmw - Lazio, Ngonge è il preferito per sostituire il partente Tchaouna: la situazione

Si sta materializzando il possibile scambio sul mercato invernale tra Bologna e Lazio, con coinvolti da una parte il centrocampista Giovanni Fabbian, che si vestirebbe di biancoceleste, e l'esterno d'attacco Loum Tchaouna che invece farebbe il percorso inverso per andare a giocare nei rossoblù di Italiano.

La Lazio a quel punto avrebbe però una casella da dover riempire nel suo reparto offensivo, sulle fasce, e un obiettivo messo nel mirino dalla dirigenza biancoceleste è Cyril Ngonge (24 anni), attaccante in uscita dal Napoli dove ha trovato ben poco spazio in questa prima parte della nuova avventura con Conte. Sotto contratto con gli azzurri fino al 30 giugno del 2028, con anche un'opzione per estendere fino al 2029, fino a qui in stagione Ngonge ha totalizzato 11 presenze e 2 gol, ma quasi mai partendo da titolare e per un totale di 271 minuti sul rettangolo da gioco. Ngonge è un profilo molto apprezzato in Serie A e nelle settimane scorse è stato accostato anche al Milan, alla Fiorentina e al Bologna. A riferirlo è Tuttomercatoweb.