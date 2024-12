Tmw - Meret, accordo vicinissimo sullo stipendio: rinnovo ad un passo

In casa Napoli si guarda anche ai rinnovi ed il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ha aggiornato la situazione del club partenopeo: "Per Meret la fumata bianca è a un passo. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Castel Volturno tra il suo entourage e la società ed è stato fatto un passo in avanti decisamente importante. Le parti si sono avvicinate tantissimo sulla questione ingaggio e a fine anno oppure a inizio gennaio tutto sarà formalizzato. L’accordo sarà fino al 2027 (forse con un’opzione fino al 2028)".