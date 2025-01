Tmw - Scuffet più vicino al Napoli con Caprile al Cagliari: le ultime

vedi letture

Il Cagliari è a caccia di rinforzi per gennaio, ma il mercato in entrata dipenderà dalle operazioni in uscita. Al momento, la strategia principale dei rossoblù sembra puntare sugli scambi di prestiti, con un focus particolare sul ruolo del portiere. Da tempo, ormai, il club sardo sta lavorando con il Napoli a una trattativa che coinvolge Elia Caprile e Simone Scuffet, due affari che potrebbero definirsi sulla base del prestito.

L’operazione, della durata di sei mesi, potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le società. Per il Napoli, sarebbe un’opportunità per valorizzare Caprile, chiuso da Alex Meret e quindi destinato a trovare poco spazio. Per il Cagliari, invece, rappresenterebbe un’occasione per risolvere il dualismo tra Boris Sherri e lo stesso Scuffet, che finora non ha portato i risultati sperati. Lo riporta Tmw.