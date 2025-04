Tmw - Solet e non solo: il Napoli cerca la doppia operazione con l'Udinese

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore Niccolò Ceccarini si sofferma sulle mosse del Napoli: "Si muove tanto anche il Napoli, che a livello offensivo ha programmato alcuni cambiamenti. Oltre a Lukaku servirà anche un altro centravanti visto che il futuro di Raspadori e Simeone è ancora tutto da decifrare.

Manna in questi mesi ha preso contatti e fatto le sue valutazioni sulle possibili opportunità per dare ancora più qualità al reparto. Due nomi sicuri sono quelli in primis di Lucca e Bonny. Tra l’altro il Napoli sta provando a mettere in piedi con l’Udinese una doppia operazione che comprende anche Solet".