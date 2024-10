Torino su Simeone, Tuttosport: "Il Napoli non lo presta, ecco quanto chiede"

vedi letture

L'infortunio di Duvan è pesantissimo per il Torino che a gennaio andrà a caccia di un altro attaccante. Al ds Vagnati da tempo interessa Giovanni Simeone del Napoli, ma - riferisce quest'oggi Tuttosport - gli azzurri non aprono al prestito e chiedono 15mln di euro per il cartellino dell'argentino mentre il club di Cairo non ha grosse risorse per il mercato invernale.