Udinese, caso Lucca e in estate può partire: il Napoli si era interessato

vedi letture

Lorenzo Lucca è il grande protagonista di Lecce-Udinese. Nel bene e nel male. Trasforma il rigore che con prepotenza decide di calciare, litiga coi compagni e viene subito sostituito. Esce sereno, quasi felice. Alla fine risulterà decisiva la sua rete dagli undici metri. Un rigore molto discusso. Ma a Udine si parla di lui, del suo comportamento, e i quotidiani scrivono: "Caso Lucca".

Eppure a fine partita l'Udinese ha postato una foto di gruppo in cui si esulta e in cui compare anche il giocatore che poi oggi sempre sui social, citando il cantante Lucio Corsi, ha chiesto scusa a suo modo. L'attaccante, 24 anni, ex Ajax, arrivato già in doppia cifra, potrebbe comunque salutare in estate. Probabilmente il suo destino era già scritto. Già a gennaio l'Atalanta aveva pensato a lui per sostituire l'infortunato Scamacca.

Lucca piace a molte società, la scorsa estate anche il Napoli si era interessato a lui come possibile alternativa al centravanti titolare qualora fosse partito Simeone. Lucca non è mai uscito dai radar del club azzurro. Conte, dopo la gara del Maradona, parlò benissimo di molti giocatori dell'Udinese. Non fece nomi o riferimenti, si limitò a dire: "Ci sta il pareggio con l'Udinese perché ha ottimi giocatori, molto fisici e di cui sentiremo parlare presto perché andranno nelle big".