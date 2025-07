Napoli-Beukema, finalmente è fatta! Scambio documenti: le cifre finali

Finalmente la tanto attesa fumata bianca per la trattativa tra Napoli e Bologna e Sam Beukema sembra essere arrivata! I due club hanno avviato lo scambio di documenti per completare l’operazione che porterà il difensore olandese in maglia azzurra. Il classe 1998 è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club partenopeo. Dopo aver raggiunto l’accordo tra le parti nei giorni scorsi, ora si stanno limando gli ultimi dettagli burocratici per il trasferimento.

Beukema arriverà per rinforzare il reparto arretrato dei campioni d'Italia, che hanno deciso di puntare su di lui per garantire solidità difensiva nella nuova stagione che proporrà quattro competizioni includendo anche la Supercoppa. Il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, riporta i dettagli dell'accordo raggiunto con le cifre finali dell'operazione. Beukema firmerà un contratto col Napoli fino al 2030. L’operazione si è conclusa per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Quindi non i 35mln chiesti inizialmente dal Bologna.