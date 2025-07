Osimhen-Galatasaray, giornata d'attesa: in Turchia sono sicuri di una cosa

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen è entrata nella fase decisiva. I due club hanno raggiunto un accordo verbale sulla base della clausola rescissoria da 75 milioni di euro, con pagamento dilazionato: 40 milioni subito e i restanti 35 milioni da versare in due anni. Tuttavia, a bloccare ancora la chiusura dell'affare sono le garanzie bancarie richieste dal club partenopeo, in particolare le fideiussioni che devono garantire il pagamento completo nei tempi stabiliti. Il Napoli resta fermo su questo punto, mentre dal fronte turco filtra ottimismo: "in Turchia sono sicuri che ci saranno le garanzie bancarie e a quel punto toccherà al Napoli l'ultima mossa".

Secondo quanto riportato da Repubblica, i prossimi giorni saranno determinanti."Il diesse Manna spera di ricevere notizie positive entro domani per voltare pagina e dedicarsi al presente". In caso di garanzie accettate, l'affare sarebbe pronto per la chiusura formale. Il trasferimento dell'attaccante nigeriano rappresenterebbe un passaggio cruciale anche per il bilancio del Napoli, che potrebbe reinvestire parte dell’incasso per rafforzare ulteriormente la rosa. Il Galatasaray, dal canto suo, è determinato a chiudere con quello che sarebbe uno dei colpi più clamorosi della sua storia recente.