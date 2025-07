Osimhen non è l'unico: da Kokcu a Sané, ecco perché le stelle preferiscono la Turchia

Orkun Kokcu ieri sera è ufficialmente sbarcato a Istanbul. Il talentuoso calciatore del Benfica che in passato è stato cercato anche dalle big di Serie A - soprattutto dalla Roma - è diventato un nuovo calciatore del Besiktas che ha pagato 25 milioni di euro più cinque di bonus per accaparrarsi il giocatore classe 2000 nato a Harleem, in Olanda, che però dall'Under 21 ha deciso di rappresentare la Turchia. Kokcu era un calciatore ambito da mezza Europa, ma alla fine ha scelto Istanbul, la stessa società che qualche giorno prima aveva acquistato Tammy Abraham dalla Roma. Ormai non è più una sorpresa: sempre ieri il Fenerbahce ha ufficializzato l'acquisto dal Gent del terzino sinistro inglese Archie Brown. Il Milan era convinto di aver trovato in lui l'erede di Theo Hernandez, ma poi ha fatto irruzione la società allenata da José Mourinho e il calciatore ha preferito la Turchia. "Sono stati più convincenti. Hanno dimostrato di volermi a tutti i costi", ha detto. L'hanno fatto anche mettendo più soldi per l'ingaggio, una cifra che il Milan riteneva troppo alta per la sua politica ingaggi. E questo è un tema centrale perché pure John Duran, in rottura col l'Al-Nassr, poteva andare in prestito ovunque ma alla fine ha scelto il Fenerbahce.

Guardate Victor Osimhen. Dopo aver sperato nella Juventus e ancora di più nella Premier League, sta ora facendo pressioni sul Napoli affinché accetti l'offerta del Galatasaray. Il club turco non gli ha offerto i soldi dell'Al-Hilal, ma comunque molto di più rispetto a quanto guadagna in Italia e avrebbe potuto guadagnare nel resto d'Europa: 16 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni più un'opzione per il quarto. Aurelio De Laurentiis sta ora riflettendo sull'offerta complessiva presentata dal Gala, ma tutto lascia presagire che alla fine l'accordo ci sarà. E che Osimhen tornerà in quella squadra che nel frattempo s'è accaparrata uno dei migliori svincolati al mondo: Leroy Sané. Una volta lasciato il Bayern Monaco il fuoriclasse tedesco poteva andare ovunque, ma alla fine ha scelto il Galatasaray. Certo, soprattutto per questioni economiche: tre anni da oltre dieci milioni di euro netti a stagione.

Ma perché scegliere le big three di Turchia? Perchè a quel punto non andare direttamente in Arabia Saudita dove gli stipendi sono ancora più alti? Banalmente perché Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas offrono un contesto e un campionato più competitivo di quello arabo. Che non è la Serie A, LaLiga o la Premier League, ma permette comunque di giocare le coppe europee. Il Gala ha già il pass per la 'Fase Campionato' della Champions, Mourinho col suo Fenerbahce dovrà conquistarsela partendo dal terzo turno preliminare, mentre il Besiktas è in Europa League.

Dettagli che fanno la differenza, eccome se la fanno. Perché oggi la Turchia per molti giocatori è la giusta via di mezzo tra il guadagnare uno sproposito e il restare comunque in un contesto competitivo. Ovviamente in questo caso il contesto è limitato a tre società, per le altre restano le briciole: Eldor Shomurodov all'Istanbul Basaksehir o Paul Onuachu al Trabzonspor gli acquisti migliori. Ma quelle tre società grazie a un aumento dei ricavi e delle sponsorizzazioni rappresentano oggi una reale alternativa anche per le migliori stelle del calcio mondiale. E che stelle: siamo nell'era d'oro del calciomercato turco.