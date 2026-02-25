Champions, il Psg passa col pari: in gol Kvara! Il Real elimina Mou

Notte ad altissima tensione al Santiago Bernabeu Stadium, dove il Real Madrid stacca il pass per gli ottavi di UEFA Champions League eliminando il Benfica. I portoghesi passano in vantaggio con Rafa Silva dopo appena 14 minuti, approfittando di una difesa madridista disordinata e di una carambola favorevole. La reazione dei blancos è però immediata: due minuti più tardi Tchouaméni, su assist arretrato di Valverde, ristabilisce l’equilibrio. Nella ripresa è Vinicius Jr a firmare il 2-1 che chiude la sfida (3-1 complessivo), mentre Courtois si conferma decisivo con interventi determinanti. La squadra guidata da Arbeloa vola così agli ottavi, mentre il Benfica di Mourinho saluta tra polemiche, anche per il caso Prestianni e i presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius.

Kvara agli ottavi. Al Parc des Princes finisce invece 2-2 tra Paris Saint-Germain e Monaco, un risultato che premia i parigini forti del 3-2 dell’andata. Il Monaco parte meglio e trova il vantaggio con Akliouche, riaprendo i giochi, ma nella ripresa l’espulsione di Coulibaly cambia l’inerzia del match. Marquinhos pareggia sugli sviluppi di palla inattiva, poi Kvaratskhelia completa la rimonta sfruttando una respinta corta di Kohn. Nel finale Teze firma il 2-2 che rende meno amaro l’epilogo per i monegaschi, eliminati ma protagonisti di una doppia sfida giocata con coraggio e personalità contro una delle favorite del torneo.