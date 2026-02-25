Remuntada Juve? Spalletti: "Sensazioni delle grandi serate, serve la qualità dell'intera squadra"

vedi letture

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro il Galatasaray valida per il match di ritorno dei playoff di Champions League: "Remuntada? Ci sono sensazioni delle grandi serate, delle partite non comuni".

Lei ripete sempre la necessità di saper fare bene le cose anche senza il pallone, questa sera servirà tanto. "Imprese come ci vorrebbe nella serata di questa partita si costruiscono attraverso la qualità della squadra interna, non dietro una giocara del singolo. Dietro una conoscenza di quello che sarà il comportamento dello le fasi di sviluppo della partita".

McKennie sulla fascia sinistra stasera. Quanto le dispiace non averlo nel suo ruolo? "Eh si anche perché lasciandolo dietro la punta è libero di poter agire dove vuole, però stasera abbiamo necessità perché loro hanno esterni forti nell'uno contro uno e abbiamo defezioni che ci hanno portato a metterlo lì".

Oggi serve la compattezza della squadra sui 90 minuti. Avrete fatto il meglio per prepararla. "Speriamo di si, ce l'abbiamo messa tutta".

Ha fatto stare tutti in famiglia prima della sfida. "Succede che quando attraversi questi momenti, è dentro te stesso dentro la profondità di cosa hai fatto che puoi diventare la persona che ha quelle capacità per essere dentro una squadra per fare l'impresa".