Champions, resta solo un'italiana: tutti i possibili accoppiamenti agli ottavi
Terminano i playoff di Champions League e si completa il tabellone degli ottavi di finale. Di seguito i risultati della due giorni (in neretto le qualificate):
Atlético Madrid - Brugge 4-1 (andata 3-3)
23', 76' e 87' Sorloth (A), 36' Ordonez (B), 48' Cardoso (A)
Inter - Bodo/Glimt 1-2 (andata 1-3)
58' Hauge (B), 72' Evjen (B), 76' Bastoni (I)
Bayer Leverkusen - Olympiacos 0-0 (andata 2-0)
Newcastle - Qarabag 3-2 (andata 6-1)
4' Tonali (N), 6' Joelinton (N), 51' Duran (Q), 52' Botman (N), 57' Cafarquliyev (Q)
Atalanta - Borussia Dortmund 4-1 (andata 0-2)
5' Scamacca (A), 45' Zappacosta (A), 57' Pasalic (A), 75' Adeyemi (B), 90' + 8 rig. Samardzic (A)
Juventus - Galatasaray 3-2 dts (andata 2-5)
37' rig. Locatelli (J), 70' Gatti (J), 82' McKennie (J), 105' + 1 Osimhen (G), 119' Alper Yilmaz (G)
Paris Saint-Germain - Monaco 2-2 (andata 3-2)
45' Akliouche (M), 60' Marquinhos (P), 66' Kvaratskhelia (P), 90' + 1 Teze (M)
Real Madrid - Benfica 2-1 (andata 1-0)
14' Rafa Silva (B), 16' Tchouaméni (R), 80' Vinicius (R)
Venerdì alle ore 12 conosceremo gli accoppiamenti e il tabellone definitivo, dagli ottavi di finale in poi. Al momento per ogni squadra ci sono due opzioni. Ecco il dettaglio:
Paris Saint-Germain - Barcellona o Chelsea
Galatasaray - Liverpool o Tottenham
Real Madrid - Sporting CP o Manchester City
Atalanta - Arsenal o Bayern Monaco
Newcastle - Chelsea o Barcellona
Atlético Madrid - Tottenham o Liverpool
Bodo/Glimt - Manchester City o Sporting CP
Bayer Leverkusen - Bayern Monaco o Arsenal
Le gare degli ottavi di finale si giocheranno il 10 e 11 marzo l'andata, il 17 e 18 il ritorno.
