Ufficiale Arsenal-PSG, le formazioni: out Barcola, Kvara titolare

vedi letture

Quattro squadre, due posti per la finale. Stasera prendono il via le semifinali di Champions League, con la sfida tra due squadre che non l'hanno mai vinta: all'Emirates, Arsenal e Paris Saint-Germain sono pronte a darsi battaglia per continuare a sognare. Ecco le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa nell'11 di Luis Enrique, che lascia fuori Lucas Hernandez, Barcola e Zaire-Emery e sceglie Doue con Kvaratskhelia, Ruiz e Pacho.

Arteta dà fiducia a Trossard e Martinelli, che compongono il tridente insieme a Saka. Out Calafiori e Jorginho, Partey squalificato, in panchina vanno tanti giovani.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.