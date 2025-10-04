Benfica, Mourinho nei guai alla vigilia del Porto: squadra decimata da virus influenzale

Un virus influenzale ha colpito diversi giocatori del Benfica - eurorivale del Napoli in Champions League - alla vigilia del Clasico contro il Porto, Il club ha però deciso di non chiedere il rinvio: l’obiettivo è contenere l’emergenza sanitaria interna e mettere José Mourinho nelle condizioni di avere comunque il maggior numero possibile di opzioni disponibili. Secondo il regolamento della Liga Portugal (art. 46-A), una partita può essere posticipata solo se una squadra non ha almeno 13 giocatori disponibili, incluso un portiere, con l'inidoneità certificata da un medico del sistema sanitario nazionale. In ogni caso, la decisione finale spetta al presidente della Liga e a un direttore esecutivo, e l’eventuale recupero va fissato entro due giorni lavorativi.

Nel frattempo, per limitare la diffusione del virus, i giocatori sintomatici si stanno allenando in isolamento. Resta però in dubbio la reale disponibilità dell’intera rosa per la sfida di domani. La situazione arriva dopo che Mourinho aveva segnalato sintomi influenzali durante l’ultima trasferta a Londra, ma fonti interne assicurano che i casi non sono collegati e i sintomi sono differenti. Cresce la frustrazione nello spogliatoio, anche se il calendario sembra sorridere al Benfica, che ha avuto due giorni in più per preparare la partita rispetto al Porto, reduce dalla gara di giovedì contro il Nizza.