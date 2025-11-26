Inter beffata dall'Atletico Madrid: ancora un ko contro una big per Chivu

L’Inter esce amaramente sconfitta dal Metropolitano, battuta 2-1 dall’Atletico Madrid nei minuti finali di una partita intensa e combattuta. L’avvio è promettente per i nerazzurri, che nei primi tre minuti impegnano due volte Musso con Dimarco, il più propositivo dei suoi. Ma al 10’ i padroni di casa trovano il vantaggio: Baena corregge in rete dopo un rimpallo con Carlos Augusto, inizialmente annullato per un presunto tocco di mano e poi convalidato dal VAR. L’Inter accusa il colpo e fatica a reagire, mentre l’Atletico sfrutta gli spazi, guidato da un ispirato Giuliano Simeone, che reclama anche un rigore nel finale di tempo. Prima dell’intervallo è ancora Dimarco a sfiorare il gol con un mancino che passa vicinissimo alla traversa, ma il primo tempo si chiude con i colchoneros avanti 1-0.

Nella ripresa l’Inter torna in campo con maggiore convinzione e dopo pochi secondi Barella colpisce la parte alta della traversa su lancio di Bastoni. Il pareggio arriva al 53’: Bonny lavora un gran pallone spalle alla porta liberando Zielinski, che batte Musso con precisione per l’1-1. La squadra di Chivu, trovato il gol, si abbassa progressivamente lasciando metri a un Atletico sempre più offensivo, trascinato da un Griezmann in grande spolvero. Le sostituzioni di Simeone risultano più incisive rispetto a quelle nerazzurre e le occasioni cominciano a fioccare. L’Inter prova a ripartire con Thuram, senza però impensierire realmente la difesa avversaria. Quando il pari sembra scritto, al 93’ arriva la beffa: Gimenez svetta su corner e firma il 2-1 che condanna l’Inter a una sconfitta dolorosa, maturata proprio sul filo di lana.