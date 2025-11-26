Juve, emergenza neve superata: è partita da Bodo, ora volo per l'Italia

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Con vari intoppi e qualche ritardo sulla tabella di marcia, la Juventus è riuscita a lasciare la Norvegia e a decollare dall'aeroporto di Bodo. Ora la squadra sta volando verso l'Italia ed è attesa a Torino nel tardo pomeriggio, con il tecnico Luciano Spalletti che sta programmando le sedute di allenamento in vista del prossimo impegno. Locatelli e compagni infatti saranno già in campo sabato pomeriggio alle 18 per sfidare il Cagliari allo Stadium. (ANSA).