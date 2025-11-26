Ottimo debutto in Champions per Palladino: tre gol in 5', l'Atalanta supera l'Eintracht

Il debutto di Raffaele Palladino in Champions League non poteva essere più brillante: a Francoforte l’Atalanta domina e batte l'Eintracht 3-0. Un successo costruito in cinque minuti di pura efficacia tra il 60’ e il 65’. Lookman, Ederson e De Ketelaere firmano le tre reti che decidono la partita e regalano ai nerazzurri la seconda vittoria consecutiva nel girone. Eppure l’inizio era stato equilibrato, con entrambe le squadre attente, organizzate e concentrate su pressing e duelli. Le occasioni nel primo tempo sono state sporadiche: Chaibi impegna Carnesecchi e Koch sfiora la traversa, mentre l’Atalanta risponde con un clamoroso doppio palo di Lookman e Scamacca. Una frazione iniziale intensa ma senza reti, chiusa sullo 0-0.

Nella ripresa la Dea alza il ritmo, avanza il baricentro e mette in difficoltà un Eintracht che perde presto Burkardt per infortunio e fatica a ritrovare riferimenti offensivi. Da quel momento i tedeschi si spengono e l’Atalanta prende il controllo assoluto del match, colpendo tre volte in rapida successione: Lookman finalizza un’ottima azione coronata dal cross di De Ketelaere, poi serve l’assist del raddoppio a Ederson, protagonista di una prestazione brillante. Al 65’ arriva anche il tris, firmato da De Ketelaere dopo l’ennesimo palo colpito da Scamacca. Con il 3-0 il match si indirizza definitivamente e la squadra di Palladino gestisce fino al termine, concedendo solo un brivido su iniziativa di Krstovic. Una vittoria netta, convincente e destinata a restare nella memoria dell’allenatore.