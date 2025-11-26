Ufficiale Eintracht-Atalanta, le formazioni: Scamacca torna dal 1', out Pasalic

A Francoforte, alle ore 21, l’Atalanta di Raffaele Palladino farà visita all’Eintracht, in un match valido per 5ª giornata della League Phase. I tedeschi hanno raccolto fin qui 4 punti nella massima competizione europea: vittoria 5-1 all’esordio contro il Galatasaray, le due pesanti sconfitte rimediate con Atletico Madrid e Liverpool e infine, il pareggio a reti inviolate contro il Napoli. Per l’Atalanta i punti in classifica sono 7, dopo le vittorie contro Marsiglia e Club Brugge, il pareggio contro lo Slavia Praga e la sconfitta all’esordio con il PSG.

Sono ufficiali le formazioni. Palladino rilancia da titolare Scamacca in attacco, con De Ketelaere e Lookman alle sue spalle e Pasalic in panchina. Sulle fasce spazio a Bellanova e Zappacosta, dietro Kossounou vince il ballottaggio con Ahanor. Di seguito i due schieramenti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Collins; Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Skhiri, Wahi, Bahoya, Chandler, Buta, Batshuayi, Dills

Allenatore: Dino Toppmoller

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstovic

Allenatore: Raffaele Palladino