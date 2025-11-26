Ranking UEFA per 5° posto Champions, Italia raggiunta dalla Spagna. Ma 2° posto più vicino
Con la conclusione della quinta giornata della League Phase di Champions League, si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale relativo alla stagione 2025/2026, che consegnerà un posto extra nella prossima edizione della massima manifestazione europea alle due nazioni meglio classificate.
Giornata in charoscuro per le italiane. L'Inter perde nel recupero a Madrid, 2-1 contro l'Atletico. L'Atalanta, invece, batte in casa con un secco 3-0 l'Eintracht Francoforte. Dopo questi risultati l'Italia viene raggiunta al 3° posto di questa speciale graduatoria dalla Spagna, ma accorcia sul secondo posto della Germania. Di seguito il ranking UEFA aggiornato.
Inghilterra 10.500 (9/9)
Germania 9.428 (7/7)
Italia 9.000 (7/7)
Spagna 9.000 (8/8)
Portogallo 8.800 (4/5)
Cipro 8.500 (3/4)
Danimarca 8.125 (2/4)
Polonia 7.875 (4/4)
Francia 7.357 (7/7)
