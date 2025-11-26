Champions, il Liverpool crolla in casa. Bene Real, Arsenal e PSG: i risultati

La serata di Champions League è stata caratterizzata da risultati ricchi di gol e sorprese. L’Arsenal ha superato 3-1 il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid ha dominato l’Olympiacos con un perentorio 4-0 grazie a un Mbappé in grande spolvero. Spettacolo anche a Parigi, dove il PSG ha battuto il Tottenham 5-3 in una gara piena di ribaltamenti.

La sorpresa più clamorosa è arrivata da Anfield, con il Liverpool travolto 4-1 da un PSV brillante e cinico. A completare il quadro l’ampia vittoria dello Sporting Club sul Club Brugge, che conferma la forza della squadra portoghese. Una notte europea intensa, segnata da goleade e colpi di scena in ogni campo.

Pafos-Monaco 2-2

5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)

Copenhagen-Kairat 3-2

26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)

Arsenal - Bayern Monaco 3-1

22' Timber (A), 32' Karl (B), 69' Madueke (A), 76' Martinelli (A)

Atletico Madrid - Inter 2-1

9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 90+3' Gimenez

Eintracht Francoforte - Atalanta 0-3

60' Lookman, 62' Ederson, 65' De Ketelaere

Liverpool - PSV 1-4

6' Perisic (P), 16' Szoboszlai (L), 56' Til (P), 73' e 90+1' Driouech (P)

Olympiakos - Real Madrid 3-4

8' Chiquinho (O), 22', 24', 29', 60' Mbappe (R), 52' Taremi (O), 81' El Kaabi (O)

PSG - Tottenham 5-3

35' Richarlison (T), 45' e 53' Vitinha (P), 50' e 72' Kolo Muani (T), 59' Ruiz (P), 65' Pacho (P)

Sporting CP - Club Brugge 3-0

24' Quenda, 31' Suarez, 70' Trincao