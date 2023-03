Champions, Bruges travolto 5-1 a Lisbona! Il Benfica è la prima qualificata ai quarti

Il Benfica travolge il Bruges 5-1 ed è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League.



Il Benfica travolge il Bruges 5-1 ed è la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League. A Lisbona i padroni di casa passono in vantaggio al 38' con Rafa Silva, che sulla palla messa in mezzo da Ramos aggira Nielsen e con l'esterno del destro manda il pallone in fondo al sacco. Proprio Ramos raddoppio nel recuper del primo tempo con un destro ad incrociare dopo l'imbucata di Joao Mario. Al 57' arriva il tris lusitano ancora con Ramos, che sul cross di Grimaldo spedisce il pallone alle spalle di Mignolet.