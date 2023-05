Champions, incasso record del calcio italiano e 115 paesi collegati: i numeri di Inter-Milan

L'ennesimo sold out della stagione dell'Inter a San Siro coinciderà col nuovo record d'incasso del calcio italiano per una singola partita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ennesimo sold out della stagione dell'Inter a San Siro coinciderà col nuovo record d'incasso del calcio italiano per una singola partita: in attesa dell'ufficialità, gli oltre 75mila spettatori che questa sera saranno allo stadio per l'euroderby porteranno nelle casse nerazzurre circa 12 milioni di euro.

Una cifra difficilmente eguagliabile, che supererà di quasi 2 milioni di euro il precedente primato strappato all'andata, quando il Milan incassò quasi 10,5 milioni di euro. Quindi i numeri dei paesi collegati: i broadcaster saranno oltre 50, per una copertura che raggiungerà 115 paesi nel mondo.