Champions League, 1° turno: Ferencvaros eliminato dai dilettanti delle Far Oer

Si è completato il quadro del primo turno di qualificazione di Champions League e non mancano i risultati a sorpresa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è completato il quadro del primo turno di qualificazione di Champions League e non mancano i risultati a sorpresa. Figuraccia epica per il Ferencvaros di Slanislav Cherchesov, umiliato in casa dai dilettanti del KI Klaksvik, campioni delle Far Oer. Si qualifica in rimonta il Ludogorets, che ribalta il Ballkani dopo il ko all'andata. Unica gara terminata dopo i 90' è fra i nordirlandesi del Larne e i finlandesi dell'HJK. Questi i risultati, in neretto le squadre qualificate:

Valmiera (Lettonia) - Olimpija (Slovenia) 1-2 (andata 1-2)

Dinamo Tbilisi (Georgia) - Astana (Kazakistan) 1-2 (1-1)

Ferencvaros (Ungheria) - Klaksvik (Far Oer) 0-3 (0-0)

Qarabag (Azerbaigian) - Lincoln (Gibilterra) 4-0 (2-1)

Hesperange (Lussemburgo) - Slovan Bratislava (Slovacchia) 0-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaria) - Ballkani (Kosovo) 4-0 (0-2)

Larne (Irlanda del Nord) - HJK (Finlandia) 2-2 dts (0-1)