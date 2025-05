Incredibile Inter-Barça, nuovo record d’incasso della storia del calcio italiano: le cifre

vedi letture

Inter-Barcellona sarà un evento storico non solo in campo, ma anche ai botteghini. Il cammino in Champions League dell’Inter guidata da Inzaghi sta portando enormi benefici economici alla società, oggi di proprietà del fondo Oaktree. Ai ricchi premi UEFA si aggiungono incassi sempre più alti, che stanno facendo lievitare i guadagni. Per la sfida che si giocherà davanti a 75mila spettatori – stadio ovviamente tutto esaurito, compresi i 4.200 tifosi catalani nel settore ospiti – il club nerazzurro ha previsto un’accoglienza speciale e mentre lo spettacolo si prepara sul campo, il bilancio societario sorride.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’incasso previsto supererà i 13 milioni di euro, battendo il precedente record del derby di semifinale Champions di due stagioni fa, che si era fermato a 12,5 milioni. Questa cifra rappresenterà il nuovo primato assoluto per una partita di calcio disputata in Italia. Il confronto con il passato fa impressione: Inter-Bayern dello scorso 14 aprile aveva già superato i 10 milioni di euro, ma quel record durerà pochissimo. Scenderà infatti dal podio anche il derby Milan-Inter della semifinale del 2023, quando il Meazza – allora a tinte rossonere – aveva portato nelle casse milaniste 10,4 milioni.