Inter, una buona e una cattiva notizia: Inzaghi ritrova Lautaro ma perde un titolare

Una buona e una cattiva notizia per Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, che si giocherà domani alla ore 21:00 a San Siro dopo l'andata del Montjuic terminata 3-3. Il tecnico dell'Inter ritrova Lautaro Martinez: l'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo e stringerà i denti per provare a essere persino titolare.

Allo stesso tempo però non riesce a recuperare Benjamin Pavard: il difensore francese aveva svolto parzialmente in gruppo la seduta d'allenamento odierna, ma poi ha accusato un nuovo fastidio alla caviglia e per questo ha lasciato il ritiro della squadra. Inoltre, Davide Frattesi ha lavorato solo in palestra a causa di una botta subita, ma non è nulla di grave e dovrebbe essere arruolabile.